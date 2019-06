Moeder ontsnapte patiënt Den Dolder krijgt politiebeveiliging

De moeder van de psychiatrische patiënt die zaterdag niet terugkeerde van zijn verlof uit een kliniek in Den Dolder, wordt beveiligd door de politie. Dat vertelde de zus van de patiënt, de 43-jarige Peter M., bij Pauw.

"Ze woont nu met de deur op slot, ramen dicht. Zijn ontsnapping is voor ons vrijheidsberoving", zei Jannienne. Volgens haar heeft M. zijn agressie altijd op zijn moeder gericht en leeft die daarom nu in angst. "Helikopters vliegen af en toe over."

M. keerde afgelopen zaterdag na een onbegeleid verlof niet terug naar de forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek Fivoor, waar hij verbleef. "Als hij z'n medicijnen braaf krijgt en inneemt is het best een aardig ventje. Als hij ze niet krijgt is het een rare sodemieter", zei zijn zus.

Omdat sinds afgelopen zaterdag niks meer van de man is vernomen, verspreidde de politie woensdag een foto van de man. "Ziet u hem, benader hem dan niet zelf, maar bel gelijk met 112", adviseert de politie.