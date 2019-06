'Patiënt spoorloos verdwenen uit kliniek waar Michael P. zat'

Een patiënt van de forensisch psychiatrische kliniek waar Michael P. zat, is na een uur onbegeleid verlof niet teruggekomen. Het gaat om een man die psychotisch is en lijdt aan schizofrenie. Dat meldt het AD. De kliniek, FPA Utrecht, wil tegenover de NOS niets zeggen over de zaak.

De man, Peter M., werd in 2017 veroordeeld omdat hij op internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Een paar dagen later viel hij in die stad een man aan. M. sprong op diens rug, maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. had op dat moment een mes bij zich.

Het gerechtshof veroordeelde hem in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Sinds januari van dit jaar zit hij in de FPA Utrecht in Den Dolder, waar ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef.

M. wilde vluchten

De krant heeft met zijn familie gesproken. Die zegt dat Peter M. zonder zijn medicijnen levensgevaarlijk is. Hij zou tijdens een bezoek van zijn zus in de kliniek hebben gezegd dat hij wilde vluchten zodra hij de kans kreeg. De familie zou de kliniek daar ook meerdere keren voor gewaarschuwd hebben.

Zaterdag had M. volgens het AD drie uur verlof. De eerste twee uur bracht hij door onder begeleiding. Het laatste uur mocht hij zonder begeleiding doorbrengen. In die tijd is hij van de radar verdwenen.

De politie is op zoek naar de man, zo vertelt de moeder van M. tegen de krant.