Opnieuw 28 jaar cel en tbs geëist in hoger beroep zaak-Anne Faber

De 25-jarige Faber verdween in september 2017 bij Soest tijdens een fietstocht. Twee weken later werd haar lichaam gevonden in Zeewolde.

P. zei Faber in een opwelling te hebben gedood. Hij verbleef toen in een kliniek in Den Dolder, waar hij werd voorbereid op een terugkeer in de samenleving nadat hij een celstraf voor een dubbele verkrachting in 2010 had uitgezeten.

Geen levenslang

Het OM had vorig jaar overwogen om levenslang te eisen tegen P., maar dat zou betekenen dat hij na 25 jaar kans maakte om zonder behandeling weer vrij te komen. "Dat is volstrekt onverantwoord", aldus het OM toen.

Ook de nabestaanden van Faber benadrukten vandaag in de rechtszaal te willen de man die hun dochter doodde nooit meer op vrije voeten zou komen.

Luister hier naar de verklaring van Anne's vriend, via de advocaat: