Michael P. krijgt 28 jaar en tbs voor verkrachten en doden Anne Faber

'Weerzinwekkende feiten'

P. bedreigde Anne Faber met een mes en dwong haar een bospad in te lopen. Daarna is ze verkracht, mishandeld, gekneveld en uiteindelijk gedood op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hij begroef haar lichaam onder bladeren en aarde en verstopte haar spullen op verschillende plekken. De volgende haalde hij het lichaam op, om het uiteindelijk in Zeewolde te begraven. Tijdens de hele zoekoperatie hield P. zijn mond.

De officier van justitie sprak vorige maand in het proces van "ronduit weerzinwekkende feiten" en "een horrorscenario voor elke vrouw". "De angst die ze heeft moeten gevoeld, tart elke verbeelding."

Hoewel er voor justitie wel aanwijzingen voor zijn, achtte het OM moord niet bewezen. Wel is een levenslange eis overwogen, maar dat kan niet in combinatie met tbs met dwangverpleging. Bij levenslang zou P. na 25 jaar vrij kunnen komen en dat is volgens het OM "volstrekt onverantwoord".

Ook de rechter ging daarop in en zei dat P. bij levenslang zonder adequate behandeling terug zou kunnen keren in de maatschappij. Volgens de rechter heeft P. met zijn daden angst in de maatschappij veroorzaakt, met name bij vrouwen.

De verdediging had aangestuurd op strafvermindering omdat tegen P. bij zijn arrestatie ongeoorloofd geweld zou zijn gebruikt. De rechter erkende dat zijn rechten waren geschonden, door het gebruikte geweld en dreigementen. Hij liep in een transportbusje onder meer een breuk op in zijn schouder. Maar volgens de rechter is het proces hierdoor niet geschaad en dus leidt dit feit niet tot strafvermindering.

De advocaat van de nabestaanden zegt dat de familie blij is met de respectvolle manier waarop de rechtbank zich heeft uitgesproken richting de familie: