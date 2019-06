Europese Commissie begint alsnog strafprocedure tegen Italië om begroting

De Europese Commissie begint een strafprocedure tegen Italië vanwege het schenden van de Europese begrotingsregels. Volgens Brussel doet Italië onvoldoende om de staatsschuld en het begrotingstekort aan te pakken.

De strafprocedure houdt in dat Italië op korte termijn stappen moet ondernemen. Doet het land dat niet, dan riskeert het een boete die kan oplopen tot 3,5 miljard euro.

De EU-lidstaten hebben nu twee weken om de beoordeling van de commissie tegen het licht te houden. Als ze ermee instemmen volgen concrete eisen aan het adres van de regering in Rome.

'Berekening moet openbaar'

Italië ontsnapte eind vorig jaar nog aan een strafprocedure, omdat op het laatste moment enkele aanpassingen aan de begroting werden gedaan. De pensioenplannen werden naar achteren geschoven en toen klopten de cijfers. "De overwinning van de politieke dialoog", noemde Eurocommissaris Pierre Moscovici (Financiën) het destijds. Nog niet alle seinen stonden op groen, maar volgens de Europese Commissie ging het de goede kant op.

De Nederlandse minister van Financiën Hoekstra was het daar niet mee eens. Hij eiste namens het Nederlandse kabinet dat de berekeningen van de Europese Commissie openbaar zouden worden, zodat iedereen kon zien of de Italianen coulant waren behandeld en er een politieke deal was gesloten. Maar tot ongenoegen van Hoekstra weigerde de Europese Commissie de cijfers te publiceren.

'Lakse houding'

Nederland maakt zich vooral zorgen over de oplopende schuld en het feit dat Italië de berekeningen zelf mocht uitvoeren en niet de Europese Commissie, zoals de gewoonte is. Premier Rutte noemde de houding van de commissie eerder dit jaar, op een bijeenkomst in Davos, nog laks. "Het is niet goed als landen als Italië en in het verleden Frankrijk ermee wegkomen als ze hun eigen huis niet op orde hebben. Ik krijg vragen waarom wij ons wel aan de regels moeten houden, terwijl de Fransen en Italianen dat niet doen", aldus de premier.

Intussen is de situatie in Italië niet verbeterd. De Italiaanse staatsschuld stijgt van 133,7 procent dit jaar naar 135,2 procent van het bruto binnenlands volgend jaar. Dit terwijl volgens de afspraken de staatsschuld bij eurolanden maximaal 60 procent mag zijn. Ook het begrotingstekort, het andere cijfer dat voor de rekenmeesters van belang is, daalt niet.

Volgende week komen de ministers van de Eurogroep bij elkaar om zich te buigen over Italië. Dan zullen de ministers beslissen of er doorgepakt wordt. Vanavond is er al een debat in de Tweede Kamer met minister Hoekstra van Financiën.