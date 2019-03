Kamer: uitleg EU over Italië mag niet in het geheim

Het kabinet vindt nog altijd dat Italië te makkelijk is weggekomen met een begroting voor dit jaar waardoor het begrotingstekort oploopt en de staatsschuld verder stijgt. Ook de Tweede Kamer is niet te spreken over de gang van zaken, maar kan er in het openbaar weinig over zeggen omdat de toelichting van de Europese Commissie geheim is.

Ondanks verzet van Nederland besloot de Europese Commissie eind vorig jaar het Italiaanse kabinet geen straf te geven voor het overtreden van de Europese begrotingsregels. Minister Hoekstra vroeg de Commissie daarover om opheldering en de Commissie heeft toen in een nota uitleg gegeven. Het kabinet heeft die toelichting nu vertrouwelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Europese WOB-procedure

Hoekstra vindt dat de nota openbaar moet kunnen worden, maar de Commissie wil dat de correspondentie vertrouwelijk blijft. De Tweede Kamer is nu op aandringen van CDA-Kamerlid Omtzigt een soort Europese WOB-procedure begonnen om de geheimhouding op te heffen. De Europese Commissie moet daar voor eind maart een besluit over nemen.

Hoekstra zal ook zijn Europese collega's nog eens wijzen op het "belang van transparantie in Europese besluitvorming".

Beperkt draagvlak

De minister schrijft aan de Kamer dat het kabinet voorstander is van een consequente en strikte handhaving van de Europese begrotingsregels. Hoekstra erkent overigens dat daar binnen de EU maar beperkt draagvlak voor is.

Volgens Hoekstra was het gerechtvaardigd geweest als Brussel een strafprocedure tegen Italië was begonnen.