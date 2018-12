Europese Commissie neemt genoegen met begroting Italië, geen straf

De Europese Commissie geeft Italië geen straf voor de gebrekkige begroting die het land vorige maand inleverde. Brussel dreigde de Italianen sancties op te leggen als ze niet met nieuwe cijfers kwamen. Een boete had kunnen oplopen tot zo'n 3,5 miljard euro.

Vorige week reisde de Italiaanse premier Conte naar Brussel om over een aangepaste begroting te praten. Daar is het hele weekend over onderhandeld. De Europese Commissie stemt nu in met de begroting en verdere maatregelen zijn dus van de baan.

Italië zette verschillende stappen om de begroting meer richting de Europese wensen te bewegen. Meest in het oog springende aanpassing is het basisinkomen. Dat was een verkiezingsbelofte en die maatregel zou 1 januari ingaan, maar is nu uitgesteld tot 1 april. Daardoor kost het minder, met gunstige gevolgen voor de begroting.

In de ontwerpbegroting kwam Italië uit op een tekort van 2,4 procent. Dat is in de aangepaste begroting 2,04 procent. Ook doet Italië meer om de staatsschuld terug te dringen.