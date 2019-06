Hoe zijn muziek, zakeninstinct en vrouw Jay-Z miljardair hebben gemaakt

Zijn eerste miljoenen investeerde hij in een almaar groeiend imperium waarin hij zelf het merk is. Als een waar zakenmagnaat begon hij zijn eigen kledinglijn, bracht een eigen cognacmerk op de markt, evenals champagne en startte hij muziekstreamingsdienst Tidal. "Alles wat hij deed na 2000 wordt gezien als iconisch, zelfs zijn relatie", zegt Top Notchbaas Patty. "Het benadrukt hoe autonoom hij is, hij heeft zelf de controle en dat wordt in een land als Amerika enorm gewaardeerd. Entrepeneurship is daar een belangrijke waarde."

Blue Ivy, Rumi en Sir

Die relatie waar Patty over spreekt is met Beyoncé. Begin jaren 2000 leerde Jay-Z de veel jongere zangeres Beyoncé kennen, die dan al grote bekendheid geniet als lid van de populaire groep Destiny's Child. Ze trouwden in 2008 en inmiddels zijn ze ouders van dochter Blue Ivy en tweeling Rumi en Sir.

Patty: "Voor veel mensen is Beyoncé de gouden standaard in de popmuziek. Dat hij, niet de allerknapste, een relatie met haar kreeg, de allergrootste, dat deed zijn imago natuurlijk goed." Samen brengen ze albums uit en gaan ze op tournee, wat ze geen windeieren legt. Bracht de eerste On The Run-tour (2014) al 92 miljoen euro op, de tweede tour in 2018 leverde ruim 2,5 keer zoveel op.