Beyoncé en Jay-Z grijpen spotlight als kunststukken in leeg Louvre

En die relatie zelf speelt dan weer een belangrijke rol in het uitgekiende imago van The Carters. De afgelopen maanden beheersten hun huwelijksproblemen de media en op hun solo-albums Lemonade (Beyoncé) en 4:44 (Jay-Z) rapten en zongen ze er zelf over. In de nieuwe clip lijkt Jay-Z zich na zijn misstappen bescheidener op te stellen dan bij eerdere optredens. "Het zou na alles wat er is gebeurd ook niet werken als het andersom was", zegt Prins.

Zakelijk instinct

Het nieuwe album wordt gepresenteerd als de hereniging van het stel. Volgens cultureel antropoloog Kain past het in de langetermijnstrategie van het duo. "Ze zijn allebei heel goed in het neerzetten van een merk", zegt hij. Beyoncé en Jay-Z zijn zowel solo als samen al jaren succesvol en hebben bewezen dat ze over een goed zakelijk instinct beschikken.

Met Everything Is Love laten ze opnieuw zien dat ze goed doorhebben wat hun luisteraars willen, vertelt Kain. "In deze tijd komt er al heel veel op mensen af en dus kondigen ze hun album niet aan, maar brengen ze het plotseling." En bovendien in combinatie met een video die de tongen losmaakt, net zoals de artiest Childish Gambino onlangs deed met de single This is America.