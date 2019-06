Jay-Z eerste hiphopartiest met miljard dollar

Het vermogen van de Amerikaanse hiphopartiest Jay-Z is door Forbes Magazine geschat op meer dan 1 miljard dollar (890 miljoen euro). De artiest heet in het echt Shawn Carter (49) en is bekend van de nummers Numb/Encore, Empire State of Mind, Crazy in Love, 99 Problems en natuurlijk als de echtgenoot van artiest Beyoncé.

Forbes Magazine zette uiteen waar Jay-Z zoal geld in heeft zitten. Hij is onder andere eigenaar van een exclusief champagne- en cognacmerk, heeft aandelen in transportbedrijf Uber en bezit muziekstreamingdienst Tidal. Jay-Z heeft ook de rechten op zijn eigen muziek in handen, wat geld oplevert via de verkoop van streams en cd's.

De rapper dankt zijn vermogen ook voor een belangrijk deel aan de traditionele investeringen in een omvangrijke kunstcollectie en talrijke villa's.

22 Grammy Awards

Jay-Z, geboren in New York City, bracht in 1996 zijn eerste album uit. Er volgden daarna nog vele andere albums, waarvoor hij inmiddels 22 Grammy Awards heeft gewonnen. Jay-Z is een van best verkopende artiesten ter wereld en wordt gezien als een van de grootste artiesten aller tijde.

Onlangs werd zijn album The Blueprint opgenomen in het nationale muziek register van de Amerikaanse Library of Congress. Hierin worden albums opgenomen vanwege hun "culturele, historische of esthetische belang".

Het is nu voor het eerst dat een hiphopartiest zó rijk wordt geschat. In 2014 leek Dr. Dre de titel op te strijken na de verkoop van koptelefoon-merk en streamingservice Beats aan Apple, maar na belastingaftrek eindigde hij net onder de 1 miljard dollar.

Jay-Z heeft nog niet gereageerd op de bekendmaking door Forbes. Wel gaf hij in het nummer 99 Problems uit 2004 een reden voor zijn succes. "Ik ben gewoon heel slim", rapte hij, of in de engelse tekst: "Or understand the intelligence that Jay Z has // I'm from rags to riches, niggas, I ain't dumb"