Laatste overlevende Sobibór in Israël overleden

De voor zover bekend laatste nog levende gevangene van nazivernietigingskamp Sobibór is in Israël overleden. Semion Rosenfeld (96) was een van de weinigen die uit het kamp wisten te ontsnappen. Hij werd in Israël als een held vereerd.

Rosenfeld werd in 1922 geboren in de Oekraïense stad Ternevka. Hij vocht in 1941 in het leger van de toenmalige Sovjet-Unie mee tegen de oprukkende Duitse troepen, maar werd gevangengenomen.