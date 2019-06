'Recordaantal' migranten aangehouden op Het Kanaal

De Britse grenspolitie heeft vandaag 74 migranten aangehouden die naar het Verenigd Koninkrijk wilden reizen via Het Kanaal. Volgens de kustwacht, die hielp bij de operatie, ging het om zo'n acht boten. Twee boten werden aangehouden in Franse wateren.

De migranten, onder wie minderjarigen, werden opgepikt in een kustgebied dat strekt van Dover tot Winchelsea Beach, 80 kilometer verderop. Dat ze juist vandaag de oversteek wilden maken, heeft waarschijnlijk te maken met het warme weer. De tocht is over water op z'n kortst 33,1 kilometer.

Het oversteken van Het Kanaal met kleine bootjes raakte afgelopen winter in zwang. Gevreesd wordt dat deze zomer meer mensen op deze manier de oversteek zullen wagen.

Record

Charlie Elphicke, het Conservatieve parlementslid dat de regio vertegenwoordigt, spreekt van een record. De minister van Binnenlandse Zaken zegt zich ernstige zorgen te maken. "Mensen die kiezen voor een gevaarlijke overtocht door een van de drukste vaarroutes van de wereld, leggen hun leven in de waagschaal."

Het Verenigd Koninkrijk is een populaire bestemming voor migranten. Beginpunt van de tocht is vaak de Franse havenstad Calais, waar grote aantallen vluchtelingen zich op veerboten of in vrachtwagens proberen verstoppen. Bij Hoek van Holland gebeurt dat ook, op kleinere schaal.