Enige abortuskliniek in Missouri hoeft niet dicht

Er zijn overigens ook staten die nu juist wetten aannemen om het recht op abortus te beschermen, zegt De Vries. "In de staat New York is in januari een wet aangenomen waardoor een abortus ook later in de zwangerschap mogelijk blijft. Ook nog na 24 weken, als de foetus bijvoorbeeld niet levensvatbaar is of de gezondheid van de moeder in gevaar is."

Disney, Netflix en WarnerMedia

Ook sommige bedrijven ondernemen actie. Disney, Netflix en WarnerMedia hebben bijvoorbeeld aangegeven geen opnames meer te willen maken in de staat Georgia als abortus daar verboden wordt, zoals de gouverneur van plan is.

Georgia was de laatste jaren erg in trek bij filmmakers, omdat ze daar flinke subsidies konden krijgen om er opnames te maken. Disney nam in Georgia bijvoorbeeld scènes op van Black Panther, Netflix liet er onder meer de series Stranger Things en Ozark filmen.

"In de strijd worden nu dus ook boycots ingezet", zegt correspondent De Vries. "Het gaat van beide zijden hard tegen hard."