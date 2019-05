YouKnowMe: vrouwen staan op tegen strenge abortuswet

#YouKnowMe - de nieuwe #MeToo?

Philipps hoopt dat deze hashtag een keerpunt is. "Ik hoop dat we niet nog verder terug de tijd in gaan, en dat deze wet de laatste strohalm is waar de oude witte mannen zich aan vast grijpen om hun macht te behouden. Het moet misschien eerst slechter worden voor het beter kan worden, maar het is 'pretty bad' op dit moment."

Volgens Combrink leeft de hashtag in Nederland niet op dezelfde manier als in de VS. "Hoewel we ook hier een toename in anti-abortus demonstraties zien, is de druk hier nog niet zo hoog. Maar als zo'n anti-abortuswet in Nederland concreet zou worden, dan denk ik wel dat vrouwen massaal opstaan."

Of de hashtag net zo viral zal gaan als #MeToo, is lastig te zeggen. Er zijn nog niet veel vrouwen in Nederland die de hashtag delen. "Als iets een taboe is, is het vaak eng om je uit te spreken. #MeToo was al een volle maand aan de gang, voor het in Nederland los ging. Het kan hier dus nog wel even duren."

Maar, zegt Combrink, het kan het ook bij een kleine bubbel blijven. "Bijna elke vrouw heeft wel een vorm van seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt die bij #MeToo past. Dat is bij abortus toch een stuk minder."