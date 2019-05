Ook Louisiana krijgt strenge abortuswet

De Amerikaanse staat Louisiana heeft een strenge abortuswet aangenomen. Het wordt er vrijwel onmogelijk een zwangerschap af te breken. Ook abortus na bijvoorbeeld verkrachting of bij incest wordt verboden.

In steeds meer conservatieve staten in de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd zulke strenge abortuswetten doorgevoerd. Het zijn met name staten in het zuiden van het land, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, zoals Alabama, Georgia en Mississippi.

Hartslag

Het Huis van Afgevaardigden in Louisiana heeft de strenge wet aangenomen met 79 stemmen voor en 23 tegen. In de wet staat onder meer dat een abortus verboden is vanaf het moment dat de hartslag van de foetus kan worden gemeten. Dat is vaak rond de zesde week van de zwangerschap. Volgens voorvechters van abortus weet een vrouw dan vaak nog niet eens dat ze zwanger is.

De nieuwe wet moet nog wel worden ondertekend door de Democratische gouverneur Edwards van Louisiana. Hij heeft al laten weten dat hij de wet steunt.

De strenge abortuswetten zijn in strijd met een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973, die het recht op abortus vastlegde. Tegenstanders van abortus hopen dat er een nieuwe uitspraak van het hof komt. Van de negen rechters van het Hooggerechtshof is de meerderheid nu conservatief.