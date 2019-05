Amsterdam helpt kinderen minimagezinnen met betalen ouderbijdrage

In Amsterdam kunnen vanaf komend schooljaar alle basisschoolleerlingen uit minimagezinnen mee op schoolreisje. De gemeente springt financieel bij als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Nu moeten sommige kinderen daardoor op school achterblijven.

Kinderen mochten soms ook niet meedoen aan andere buitenschoolse activiteiten, zoals een kerstviering of sportdag. Wethouder Marjolein Moorman vindt dat onacceptabel. "Wij willen een stad waarin geen kind wordt uitgesloten."

Ruim 17.000 Amsterdamse basisschoolleerlingen in Amsterdam kunnen gebruikmaken van de stadspas. Die wordt verstrekt aan mensen met een minimuminkomen. Ouders kunnen de pas bij de basisschool laten scannen. De gemeente maakt vervolgens 50 euro ouderbijdrage over om de kosten te dekken. De gemiddelde ouderbijdrage in Amsterdam ligt op 112 euro.

Proef uitgebreid naar alle 233 basisscholen

Het is een uitbreiding van een proef die al vanaf schooljaar 2016-2017 op vier basisscholen loopt. Dit schooljaar is het uitgebreid naar 82 basisscholen. Uit de pilot is gebleken dat ouders en scholen de methode laagdrempelig en makkelijk uitvoerbaar vinden.

Komend schooljaar kunnen alle 233 Amsterdamse basisscholen meedoen. Die scholen worden actief benaderd door de gemeente om mee te doen.

De koepelorganisatie voor basisonderwijs, de PO-Raad, vindt het een mooi gebaar van Amsterdam. "Het is moeilijk te zeggen of andere gemeentes moeten volgen, want niet iedere gemeente heeft het geld ervoor." Volgens de raad staat 'vrijwillig' haaks op kinderen die niet mee op schoolreisje mogen. Sommige scholen lossen het probleem op door gebruik te maken van reservepotjes.