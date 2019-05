Vorming coalitie Israël mislukt, nieuwe verkiezingen

In Israël is het niet gelukt om een nieuwe coalitie te vormen. Dat betekent dat er op korte termijn nieuwe verkiezingen worden gehouden. Demissionair premier Netanyahu, die nog geen twee maanden geleden als winnaar uit de bus kwam bij de verkiezingen in april, had tot middernacht (lokale tijd) om een kabinet te smeden.

Dat is dus mislukt. Voor een meerderheid in het parlement had Netanyahu's Likudpartij zaken moeten doen met enkele kleine ultra-orthodoxe en uiterst rechtse partijen, maar dat is verzand in onenigheid over allerlei kwesties.

Extra complicatie was de positie van Netanyahu zelf, tegen verschillende aanklachten van corruptie . Hij wilde via een wettelijke regeling afdwingen dat hij onschendbaar is zolang hij premier blijft. Netanyahu spreekt alle beschuldigingen tegen in de affaire, die de Israëlische politiek al lange tijd bezighoudt.

Annexatie in ruil voor immuniteit

Kort voor de verkiezingen zei Netanyahu dat hij van plan was om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, als hij aan de macht zou komen. Zijn tegenstanders verdachten hem ervan dat hij bij de onderhandelingen met de Unie van Rechtse Partijen (URP) over een nieuwe coalitie de annexatie zou uitruilen tegen garanties voor zijn eigen immuniteit. De URP is voorstander van annexatie.

De Knesset heeft er nu op voorspraak van Likud voor gekozen om zichzelf te ontbinden. Er komt dus geen formatiepoging door een andere partij. De Israëliërs gaan waarschijnlijk in september weer naar de stembus.