Benny Gantz, de enige man die het Netanyahu moeilijk maakt

De Israëliërs gaan morgen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen zijn een nek-aan-nekrace tussen twee 'Benjamins': Benjamin Netanyahu, de huidige premier, en Benny Gantz, een nieuwkomer in de politiek.

De boomlange Gantz (59) is nog maar een paar maanden geleden de politiek ingestapt, maar voor veel Israëliërs is hij geen onbekende. Gantz is een voormalig legerofficier, een van de meest prominente functies in de Israëlische samenleving. Tijdens de Gaza-oorlog in 2014 had hij de leiding over het leger.

Nu heeft hij, onder andere met de bekende Israëlische politicus Yair Lapid, de middenpartij Blauw en Wit opgericht. "Benny Gantz is dè persoon om het te doen", zegt Rotem Oreg, die met een Blauw en Wit-vlag door Jeruzalem loopt. "Hij heeft geen vuile handen, hij is niet corrupt en heeft zichzelf omringd met de beste mensen in de Israëlische politiek."

Alina Bikbulatov heeft blauwwitte vlaggetjes op haar gezicht geschilderd. Ze heeft het "helemaal gehad" met de overheid: "We gaan dat dinsdag veranderen, want Israël verdient het beste en dat is Benny Gantz".

'Verlangen naar vrede'

Gantz profileert zich als een leider die hard optreedt tegen terreur. Zo is in een van zijn campagnevideos te zien hoe delen van Gaza onder zijn leiderschap terug zijn gebracht 'naar de steentijd'. In een andere video loopt de teller op naar 1364, volgens Gantz het aantal 'terroristen' dat is gedood tijdens de militaire operatie in Gaza in 2014.

Toch spreekt hij ook over een verlangen naar vrede. "We moeten nadenken over hoe we een oplossing voor het conflict vorm gaan geven en niet alleen hoe we het kunnen managen. Ik denk dat we alleen met nieuw leiderschap aan beide kanten verder kunnen gaan."

Gantz zegt in zijn campagnevideos dat Israëliërs het aan hun kinderen verplicht zijn om op zoek te gaan naar vrede.

Correspondent Arlene Gelderblom sprak met Israëliërs over Gantz: