Willem-Alexander nodigt Trump uit voor oorlogsherdenking

Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving in De Telegraaf. Of Trump op de uitnodiging ingaat, is nog niet bekend. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bevestigt aan de krant dat Trump de uitnodiging heeft ontvangen.

Trump is uitgenodigd voor de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen. Tijdens deze slag, 75 jaar geleden, werden de oevers van de Westerschelde heroverd en kon Antwerpen de aanvoerhaven worden van de geallieerde troepen. Dat was van cruciale betekenis voor de bevrijding van Nederland.

Ongebruikelijk

De uitnodiging door de koning is ongebruikelijk, omdat nog niet zeker is of Trump komt. Normaal gesproken wordt een uitnodiging pas verstuurd als er aanwijzingen zijn dat de gast daarvoor openstaat.

Een eerdere uitnodiging werd afgeslagen omdat Trumps agenda het niet toeliet. Dat betrof de Global Entrepreneurship Summit (GES), een top waarop 2000 internationale kopstukken op het gebied van ondernemerschap, innovatie en investeringen bij elkaar komen.

De GES, van 3 tot 5 juni in Den Haag, wordt wel bijgewoond door Ivanka Trump, dochter en adviseur van de president.