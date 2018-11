President Trump mogelijk naar Nederland, voor deze vlag

President Trump komt mogelijk naar Nederland, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra. Aanleiding is niet een belangrijke conferentie of overleg met premier Rutte, maar een vlag. De Nederlandse eigenaar wil de vlag schenken aan de president, omdat hij vindt dat het doek in de Verenigde Staten thuishoort.

Het gaat om een vlag uit 1944, die werd meegevoerd op D-day (6 juni), de dag van de geallieerde invasie in Normandië. Een veilinghuis oordeelde in 2016 nog dat de vlag "het belangrijkste voorwerp van de landing van D-day is, dat nog in particuliere handen is".

De eigenaar van de vlag is de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Hij kocht de vlag op de veiling en betaalde er toen ruim 450.000 euro voor. "Het is een heel emotionele aankoop geweest", zegt Kreuk. "De vlag is gerafeld, er zitten kogelgaten in van een Duits geweer. Je ziet dat hij destijds in een chaos aan land is gekomen."