'Ivanka Trump naar Den Haag voor groot ondernemerscongres'

De dochter van de Amerikaanse president, Ivanka Trump, komt begin naar juni naar Den Haag voor een grote internationale top voor ondernemers, de Global Entrepreneurship Summit. Dat melden betrouwbare bronnen in Den Haag. Het is de eerste keer dat het evenement in Europa wordt gehouden.

Meer dan duizend bedrijven vanuit de hele wereld komen voor het congres naar Den Haag. Volgens minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat een in feite om een "grote omgekeerde handelsmissie".

De grote vraag is of president Trump ook komt. Bij de vorige editie in India was alleen zijn dochter Ivanka erbij.

Utrecht

De minister organiseert de top samen met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het evenement duurt twee dagen. Bedrijven zullen zich buigen over innovatieve oplossingen voor kwesties rondom voedsel, water, energie, gezondheid en connectiviteit. Voor Nederland zijn onder meer Philips, APG, DSM, IBM, Ahold, Unilever en Rabobank bij het evenement betrokken.

Bij een bijeenkomst ter voorbereiding op de top stond de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stil bij de aanslag in Utrecht gisteren. "We denken aan jullie. Amerika staat jullie bij en we zullen alles doen om jullie te helpen in deze verschrikkelijke tijd", aldus Pompeo.