Het ov gaat plat, wat willen de stakers?

Morgen leggen medewerkers van de NS en bijna alle andere openbaarvervoerbedrijven het werk neer. Alleen tussen Schiphol en Amsterdam blijft op last van de rechter vier keer per uur een trein rijden. De stakers willen onder andere de AOW-leeftijd bevriezen en ze willen dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Naar verwachting heeft de landelijke staking grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Maar waarom voeren ze zo fel actie?

Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen met werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel spaak. Het kabinet besloot daarna om dan maar zelf te beginnen aan een pensioenhervorming, zonder medewerking van de bonden. Daar moet later dit jaar meer duidelijkheid over komen. De vakbonden zijn daar boos over.

Als het kabinet de AOW-leeftijd voor volgend jaar wil bevriezen, moet daarover voor juli een knoop worden doorgehakt. Reden voor de vakbonden om de druk op te voeren met acties, tot frustratie van de werkgevers. Het kabinet is niet ongevoelig voor de argumenten om de AOW-leeftijd te bevriezen. Maar zo'n tijdelijke bevriezing zou veel geld kosten; 5 à 6 miljard. Daarvoor is er (nog) geen financiële dekking.

Hoe zit het ook al weer?

Sinds 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2020 stijgt hij naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. In 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden, om in 2023 en 2024 gelijk te blijven. Of de AOW-leeftijd daarna verder stijgt, hangt af van hoe de levensverwachting zich ontwikkelt.

Maar de vakbonden willen een permanente bevriezing, het liefst op 66 jaar voor iedereen. Want, zeggen zij: "Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Maar ook nu het goed gaat, weigert het kabinet om de harde werkers een tijdig pensioen te gunnen." De AOW-leeftijd voorgoed vastzetten op 66, kost tientallen miljarden. Daarvoor ontbreekt het nu aan politieke steun. Waar wel naar wordt gekeken, is het niet één-op-één laten groeien van de AOW-leeftijd met de levensverwachting. Als de levensverwachting een jaar omhoog gaat, zou de AOW-leeftijd niet met een jaar, maar met bijvoorbeeld 8 maanden kunnen stijgen.