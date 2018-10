Fondsen: stagnerend pensioen is niet meer uit te leggen

Wortmann-Kool wil dat de pensioenuitkeringen in een nieuw stelsel minder afhankelijk worden van die rekenrente en bijbehorende dekkingsgraad. "De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit."

Lang wachten

Al meerdere malen leek een pensioenakkoord nabij. Maar de onderhandelende partijen kunnen het nog steeds niet eens worden over hoe een nieuw stelsel eruit komt te zien. Zo wil de FNV alleen akkoord gaan als de AOW-leeftijd minder hard stijgt.

Hete hangijzers zijn verder een mogelijk verplicht pensioen voor zzp'ers en aanpassingen aan de hoogte van de premie. Want nu betalen jongeren eigenlijk te veel en ouderen te weinig pensioenpremie.

Dekkingsgraden te laag voor indexatie

De pensioenfondsen hebben ook hun dekkingsgraad bekendgemaakt. Bij Zorg & Welzijn is de zogeheten beleidsdekkingsgraad 101,5 procent en bij ABP 104,7 procent. Dat is te laag om de pensioenen volgend jaar te verhogen. Bij Zorg & Welzijn dreigt in de toekomst zelfs nog een verlaging van de pensioenen, als de dekkingsgraad tot eind 2020 onder de 104,3 procent blijft.