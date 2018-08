FNV: geld voor AOW, anders geen pensioendeal

Het kabinet moet deze Prinsjesdag met geld voor de AOW over de brug komen, anders komt er geen pensioenakkoord. Met die harde boodschap komt vakbond FNV. "Anders wordt het heel moeilijk met ons een afspraak te maken."

Gisteravond heeft de coalitie in Den Haag een akkoord bereikt over de begroting, maar de vakbond heeft er weinig vertrouwen in dat die goed nieuws bevat over de pensioenen.

"Er is geen enkele indicatie dat minister Koolmees ook bereid is mensen tijdig een goed pensioen te gunnen. Wij willen dat hij naar ons luistert. Dat hij een signaal geeft dat dat geregeld kan worden. Er moet nu echt iets veranderen." De bond zegt al meer dan een jaar dat de AOW-leeftijd bevroren moet worden op 66 jaar.

Hardwerkende Nederlander

"Wel geld voor dividendbelasting, twee miljard weggeven als cadeautje voor buitenlandse aandeelhouders, wel geld voor het Groninger gas, maar de hardwerkende Nederlander wordt vergeten. Daarvoor zou hij ook kunnen kiezen", zegt Tuur Elzinga die namens de bond al jaren onderhandelt.

De vakbond wil dat de verhoging van de AOW-leeftijd langzaam wordt teruggedraaid. "Wij merken dat er maar één echte zorg is bij onze achterban, en dat is de vraag wanneer ze met pensioen kunnen."

Al zeven jaar zitten de vakbonden samen met werkgevers en de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad om tafel om tot een nieuw pensioencontract te komen. Voor minister Koolmees is dat akkoord een prioriteit.

Er moeten afspraken komen over een meer individueel pensioen, maar de FNV wil pas praten over individuele 'potjes', als de verhoging van de AOW-leeftijd wordt teruggedraaid. Zonder deze ruil gebeurt er wat de bond betreft niks.

Pas als de AOW-leeftijd voor iedereen is bevroren ontstaat er ruimte, volgens de FNV, om per cao te regelen hoe ver die leeftijd omhoog kan. Een politie- en brandweer-cao bijvoorbeeld zal die ruimte niet bieden.

Oost-Indisch doof

Het doel van de bond is om werknemers met zware beroepen, zoals in de bouw en in ploegendiensten, te behoeden voor langer doorwerken. "We zien nu dat mensen op versleten knieën naar de finishlijn kruipen. We zien steeds grotere groepen mensen die dat niet in goede gezondheid halen. De minister houdt zich voor de ernst van dit probleem Oost-Indisch doof," zegt Elzinga.

De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Daarna zal de leeftijd worden gekoppeld aan de levensverwachting.

Het terugdraaien van de huidige besluiten kost geld. Het CPB berekende dat als de AOW-leeftijd pas in 2025 op 67 jaar komt te liggen in plaats van in 2021, de kosten eenmalig 1,5 miljard euro zijn. Die moeten uit de schatkist komen en dus gedekt zijn.

Eind augustus schreef Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer niet van plan te zijn de verhoging van de AOW-leeftijd te vertragen. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat we steeds ouder worden en dus ook langer moeten werken.