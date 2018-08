Is het pensioenakkoord nu echt nabij?

De druk op sociale partners om de komende weken met een pensioenakkoord te komen, wordt opgevoerd. Het kabinet wil het pensioensysteem aanpassen, maar wacht nu al ruim een jaar op een advies van de SER. Betrokkenen zeggen dat werkgevers en werknemers deze week bij elkaar zitten om een akkoord te bereiken.

Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen. Ook de premie die we betalen moet worden aangepast. Vorig jaar dacht de regering nog binnen een paar maanden een advies te krijgen. Maar dat advies is er nog steeds niet.

Ingewijden zeggen dat het persoonlijke spaarpotje er niet komt. Fondsen hebben uitgerekend wat de gevolgen zouden zijn van zo'n systeem, maar in de praktijk blijkt dat geen hoger pensioen op te leveren en wel meer onzekerheid. Vooral als het economisch tegenzit valt de voorkeur van het kabinet slechter uit.

Ook wil men een einde maken aan de gelijke 'doorsneepremie' die iedere werknemer betaalt voor het pensioen. Daarmee subsidiƫren jongeren hun oudere collega's. Eigenlijk betaalt een werknemer in loondienst de eerste jaren te veel en de laatste jaren te weinig voor zijn pensioen. Zolang iemand zijn hele leven bij een pensioenfonds is aangesloten is dat niet zo erg, maar tegenwoordig werken steeds minder mensen een heel leven voor dezelfde baas.

Dure overstap

Het kabinet wil dat ook veranderen maar een overstap naar een nieuw systeem is duur. 40-plussers verliezen de 'subsidie', terwijl ze deze wel jarenlang zelf hebben betaald. Volgens sommige berekeningen kan de rekening voor de compensatie van deze groep oplopen tot zo'n 50 miljard euro.

Bovendien vrezen pensioenfondsen chaos bij de uitvoering. Alle contracten moeten weer worden aangepast en dat kan opnieuw tot gesteggel leiden over de arbeidsvoorwaarden.

Een andere vraag waar de partijen nog niet uit zijn, is of pensioenfondsen een buffer mogen opbouwen voor slechte tijden. De vraag is dan wie die buffer betaalt en hoe groot deze moet zijn. En als het tegenzit, mag er dan ook een tekort zijn dat doorgeschoven kan worden?

DNB stelt zich volgens betrokkenen onwrikbaar op. Fondsen mogen in de toekomst geen dekkingstekort meer hebben. Daarmee zouden de regels scherper worden dan ze nu zijn.