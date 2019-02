Pensioenbrief Koolmees schiet bonden 'volledig in verkeerde keelgat'

Vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om zijn pensioenplannen eenzijdig door te gaan voeren. FNV, CNV en VCP stellen dat minister Koolmees van Sociale Zaken niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen van miljoenen mensen.

"Ik ervaar deze brief als een klap in het gezicht van werkende mensen en gepensioneerden", zegt Tuur Elzinga van vakbond FNV. "Ook nu het economisch goed gaat, wil dit kabinet nog steeds geen geld uittrekken om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken."

Goede stappen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland spreken juist van "goede stappen" van minister Koolmees. "De pensioenproblemen worden steeds groter. Het is essentieel om nu door te pakken met de brief van Koolmees als belangrijke eerste stap hierbij", zeggen de organisaties in een reactie.

"Het is positief dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de verbeterde premieregeling toegankelijker te maken en het pensioenstelsel aantrekkelijker te maken door minder herverdeling tussen leeftijdsgroepen", stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Persoonlijke pensioenpotjes

Werkgeversorganisaties zijn blij dat Koolmees aan de slag wil gaan met de invoering van de persoonlijke pensioenpotjes. "Nu komt de premie nog in een grote collectieve pot", zegt de woordvoerder van VNO en MKB. "Maar het is belangrijk dat mensen inzicht krijgen in hun pensioen, zodat je weet wat je opbouwt."

Maar de vakbonden zijn juist faliekant tegen de invoering van die persoonlijke pensioen-potjes. "Minister Koolmees zit nu op een dwaalspoor met zijn plan om terug te willen naar de individuele pensioenpotjes uit het regeerakkoord", stelt Arend van Wijngaarden, voorzitter van vakbond CNV.

Volgens de bonden leidt het tot pech- en geluksgeneraties en zouden de totale pensioenopbrengsten ruim 8 procent lager uitvallen.

Compensatie

Ook over de afschaffing van de zogenoemde 'doorsneesystematiek' zijn ze niet te spreken. De bonden willen op zich wel van het huidige systeem af, waarbij jong en oud hetzelfde betalen, maar niet hetzelfde krijgen. Maar ze willen dat het kabinet of de werknemers met geld over de brug komen. Zonder zo'n compensatie krijgen veel van de huidige werkenden, de 40-plussers, een flink lager pensioen, denken de bonden.

Maar kabinet en werkgevers hebben volgens de bonden aangegeven het pensioengat, dat volgens berekeningen van het CPB 60 tot 100 miljard euro bedraagt, niet zo te willen dichten. En dat was een van de belangrijke redenen waarom het pensioenakkoord er in november vorig jaar niet kwam, stelt CNV-voorzitter Wijngaarden.

AOW-leeftijd

De werkgeversorganisaties daarentegen geloven dat afschaffing van de 'doorsneesystematiek' "verantwoord" kan, "zonder dat iemand daar de dupe van wordt". "Tot nu toe wijzen alle berekeningen daar ook op", stelt de woordvoerder. Maar er moet nog wel over gesproken worden. De werknemersorganisaties hopen dat de vakbeweging snel weer aanschuift.

Over een ding zijn de werkgeversorganisaties en de bonden het wel enigszins eens: het is goed dat er wordt gekeken naar de houdbaarheid van de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd. Voor ieder jaar dat we langer leven, moeten we een jaar langer werken. De gedachte is dat het stelsel daardoor betaalbaar blijft. Maar de bonden blijven hameren op het bevriezen van de AOW-leeftijd.