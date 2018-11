Geen pensioenakkoord na marathonoverleg, gesprekken na weekend verder

Werkgevers en vakbonden hebben na een marathonoverleg geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg begon gisteravond om 21.00 uur en is de hele nacht doorgegaan. De gesprekken worden na het weekend voortgezet.

Premier Rutte schoof voor de derde keer aan bij het overleg over de hervorming van het pensioenstelsel. Het pensioenstelsel is vooral een kwestie tussen werkgevers en vakbonden, maar omdat aanpassingen in bijvoorbeeld de AOW-leeftijd een belangrijk thema zijn in de gesprekken, is de premier erbij aanwezig.

Levensverwachting

Het kabinet liet gisteren weten bereid te zijn de AOW-leeftijd los te koppelen van de levensverwachting. Daarmee kwam het deels tegemoet aan een eis van de vakbonden, die willen dat van de toekomstige stijging van de AOW-leeftijd door een hogere levensverwachting, zes maanden worden afgehaald.

Woensdag bleek dat een pensioenakkoord binnen handbereik is, na zeven jaar onderhandelen. Door de vergrijzing raken pensioenfondsen in de problemen: ze moeten meer uitkeren en ontvangen minder premie-inkomsten dan voorheen. Als gevolg moeten pensioenuitkeringen worden verlaagd of kunnen ze niet meestijgen met de inflatie.