Lekkage giftige stof in Farmsum gevolg van nalatigheid NAM

Een gebrek aan alertheid bij de NAM was een belangrijke oorzaak van het lekken van aardgascondensaat uit het tankenpark in Farmsum in oktober. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na onderzoek.

"Het tankenpark is goed beveiligd, met techniek en goed opgeleide mensen", zegt Pieter van den Bergen van het SodM tegen RTV Noord. "Maar men is te veel gaan vertrouwen op de beveiliging. Dat is een houding die moet veranderen."

Volgens de toezichthouder heeft de NAM zich ook niet proactief genoeg opgesteld en slecht gecommuniceerd tijdens het incident. In totaal kwam zo'n 30.000 liter van de giftige stof in het riool terecht.

Aanbevelingen

De NAM zegt in een reactie alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Directeur Atema erkent tegenover RTV Noord dat het bedrijf zich niet actief genoeg heeft opgesteld na de lekkage. "Te vaak zijn we afwachtend geweest. Ik zie liever dat we er meteen van uitgaan dat de NAM de veroorzaker is, zodat we sneller maatregelen kunnen nemen."

De toezichthouder heeft minister Wiebes gevraagd om de veiligheidseisen in de vergunning van de NAM aan te scherpen. De extra maatregelen die de NAM eerder nam om opnieuw een lekkage te voorkomen, blijven daardoor van kracht. Ook zal drie keer per jaar een inspectie plaatsvinden.