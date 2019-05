Oostenrijkse kanselier Kurz bungelt ondanks verkiezingswinst

Het lijkt erop dat de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) vanmiddag een vertrouwensstemming tegen hem en zijn minderheidsregering niet gaat overleven. Een motie van wantrouwen krijgt volgens Duitstalige media de steun van zijn voormalige coalitiepartner, de rechts-populistische FPÖ, en de sociaaldemocratische SPÖ.

In Oostenrijk ontstond ruim een week geleden een regeringscrisis, nadat Duitse media een video hadden gepubliceerd uit 2017. Daarin is te zien dat de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache van de FPÖ bereid was om een vrouw, die zich voordeed als nicht van een Russische oligarch, overheidsopdrachten toe te spelen in ruil voor steun in de campagne. Strache trad daarna terug, en kanselier Kurz vroeg president Van der Bellen "zo snel mogelijk" nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die worden in september gehouden.

Het is tegen het zere been van de SPÖ dat er in de tussentijd een overgangsregering is. De sociaaldemocraten willen dat er een zakenkabinet komt.

Zure appel

Dat Kurz vanmiddag waarschijnlijk zijn positie kwijtraakt, is een tegenvaller voor hem. Gisteravond behaalde zijn conservatieve ÖVP juist een monsterzege in Oostenrijk bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij haalde 34,9 procent van de stemmen, op ruime afstand gevolgd door de sociaaldemocraten, met 23,4 procent.

Het zou bovendien voor het eerst zijn dat een regeringsleider in Oostenrijk via een motie van wantrouwen wordt weggestuurd. Kurz zelf heeft meerdere malen gezegd vertrouwen te hebben in de stemming.