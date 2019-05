Duitsland raadt Joden af om overal keppel te dragen

In Duitsland heeft de speciale regeringsgezant die zich bezighoudt met de bestrijding van antisemitisme Joden afgeraden om overal in Duitsland met een keppeltje de straat op te gaan. De toenemende maatschappelijke verruwing ligt daaraan ten grondslag. Een jaar geleden kwam de Centrale Joodse Raad ook al met een dergelijke waarschuwing.

Volgens de gezant, Felix Klein, hebben vooral internet en sociale media sterk bijgedragen aan de verruwing. Hij zegt dat overtredingen in de antisemitische sfeer in negen op de tien gevallen uit rechts-radicale kringen komen.

Als het gaat om moslims die zich eraan schuldig maken, zijn het volgens Klein veelal mensen die al langer in Duitsland wonen. Zij kijken vaak naar Arabische zenders die een zeer negatief beeld van Israël en Joden neerzetten.

Betere scholing

Behalve dat Joden zelf moeten oppassen hoe ze zich gedragen en kleden, vindt Klein ook dat politieagenten beter geschoold moeten worden in het herkennen van antisemitisme. Volgens de regeringsgezant bestaat er onder politiemensen veel onzekerheid over hoe in het geval van antisemitisme te handelen. "Ze weten gewoon vaak niet wat nog toegestaan is en wat strafbaar is." Maar ook leraren en juristen moeten daar in hun opleiding in onderwezen worden, zegt Klein.

Ook in Nederland neemt het antisemitisme toe. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde vorig jaar 135 incidenten van Jodenhaat: 20 procent meer dan het jaar ervoor. CIDI-directeur Luden trok daaruit de conclusie dat de drempel voor antisemitische uitspraken lager is geworden. "Het wordt salonfähig", aldus Luden.

ChristenUnie-voorman Segers startte onlangs samen met de SGP en het CIDI een petitie voor "een effectievere aanpak van antisemitisme in Europa op het gebied van onder andere veiligheid, onderwijs en haatzaaien".