'Petitie tegen antisemitisme is lakmoesproef voor onze beschaving'

Er komt een Europese petitie tegen antisemitisme. Het is een initiatief van de ChristenUnie, de SGP en het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israƫl). Zij zeggen dat steeds meer Joden zich niet langer veilig voelen.

"Negen op de tien Europese Joden zegt dat antisemitisme toeneemt. Daarom willen wij de Europese Commissie aanmoedigen dat werk wordt gemaakt van educatie, dat de geschiedenis wordt verteld en dat er strengere straffen komen", zei ChristenUnie-leider Segers in het NOS Radio 1 Journaal.

Het CIDI verspreidt de petitie onder zijn partnerorganisaties in heel Europa. Het centrum meldde in maart al dat er vorig jaar 135 incidenten in Nederland werden geregistreerd. Dat is een toename van twintig procent vergeleken met 2017.

Ereschuld

Volgens Segers is er geen plek voor antisemitisme in Europa, een continent dat "zoveel ereschuld aan Joden heeft".

En volgens hem gaat dit niet alleen om de bescherming van Joden, maar ook om bescherming van de democratische rechtsstaat in het algemeen. "Dit is een lakmoesproef voor onze beschaving", zegt Segers.