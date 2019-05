Amsterdamse brandweerman ontslagen vanwege lidmaatschap Hells Angels

Voor het eerst is een Amsterdamse brandweerman ontslagen omdat hij lid is van een omstreden motorclub, de Hells Angels. Dat is volgens brandweercommandant Schaap onverenigbaar met een publieke functie. De Hells Angels zijn niet verboden in Nederland, maar er loopt wel een rechtszaak tegen ze.

Commandant Schaap zei vorig jaar al dat leden van criminele motorclubs niet thuishoren in een brandweerkorps. Het was toen nog niet zeker of ze uit het korps gezet konden worden, zoals bij de politie. "Lidmaatschap van een criminele motorclub betekent niet dat je geen brand kunt blussen", werd gezegd. Daarom onderzocht hij wat er tegen gedaan kan worden.

Ontslagbrief

Het Parool heeft de ontslagbrief in handen waarin staat: "Wij vinden het ongewenst dat u willens en wetens in omgevingen met personen verkeert van wie u kunt weten dat ze min of meer structureel misdrijven plegen, zich daar op laten voorstaan of daar openlijk voor uitkomen." Het bestuur vindt dat medewerkers zich dienen te realiseren dat ze 24 uur per dag onderdeel zijn van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

De ontslagen man is al ongeveer twintig jaar lid van de Hells Angels en werkt al ruim 25 jaar bij de brandweer. Hij vindt zijn ontslag onterecht en stapt daarom naar de rechter.

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops noemt het erg onzorgvuldig dat de ontslagbrief naar de pers is gelekt. De brief is namelijk privacygevoelig en daarom was de brandweerman verbaasd om hem vanmorgen gedeeltelijk in Het Parool te zien staan. Daarnaast vindt Knoops de argumentatie niet deugen. "De man heeft al die jaren een uitstekende staat van dienst."

Strategie?

De advocaat vindt de timing ook erg opmerkelijk. Volgende week is de uitspraak in de rechtszaak tegen de Hells Angels. "Het lijkt op een strategie om de Hells Angels in een kwaad daglicht te stellen."

Defensie heeft gisteren enkele militairen laten weten dat hun verklaring omtrent gedrag wordt ingetrokken, omdat ze banden hebben met motorclubs als Satudarah of de Hells Angels. De kans is groot dat dit tot hun ontslag leidt.