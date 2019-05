Defensie wil af van leden criminele motorbendes

Defensie heeft enkele militairen laten weten dat hun verklaring van goed gedrag wordt ingetrokken omdat ze lid zijn van een motorbende als Satudarah of Hells Angels. De kans is groot dat dit tot hun ontslag leidt. Volgens het AD gaat het om vier militairen. Defensie wil dat aantal niet bevestigen.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat Defensie het lidmaatschap van een zogenoemde outlaw motorcycle gang niet goed vindt samengaan met de functie van militair of ambtenaar. Maar hij zegt dat onderzoek is gedaan naar de bewuste werknemers en dat daarbij is gekeken naar "het hele plaatje". Ook bijvoorbeeld "de loyaliteit en het veiligheidsbewustzijn en de integriteit" van de militairen zijn onder de loep gelegd.

Vertrouwensfunctie

De militairen zijn geïnformeerd over het voornemen en kunnen nog reageren. "Ze zouden nog kunnen besluiten om hun banden met de motorclub te verbreken." Doen ze dat niet, dan worden ze vrijwel zeker ontslagen, zegt de woordvoerder. "Militair is een vertrouwensfunctie" en het lidmaatschap van een motorbende past daar niet bij.

Volgens het AD, dat met de advocaten van de militairen heeft gesproken, stappen de vier naar de rechter.