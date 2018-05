Brandweer Amsterdam wil af van leden motorclubs

Leden van criminele motorclubs horen niet thuis in een brandweerkorps. Daarom moet onderzocht worden of deze mensen geweerd kunnen worden. Dat willen commandant Leen Schaap van de brandweer in Amsterdam en de Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam, schrijft Het Parool.

Bij de brandweer in Amsterdam werken zeker één Hells Angel en een lid van motorclub Satudarah. Een ander, topvechter in mixed martial arts, werd onlangs op sociale media gefeliciteerd door de top van No Surrender, na een titelgevecht.

Schaap vindt het niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes. "Dat geldt ook als je vol in het wereldje zit van de kooivechters en een directe link hebt met de top van zo'n motorbende."

Hells Angel kan best brand blussen

Hij vreest dat het moeilijk zal zijn om hen uit het korps te zetten. "Lidmaatschap van een criminele motorclub betekent niet dat je geen brand kunt blussen." Bij de politie ligt dat anders, zegt Schaap, die lang bij de Amsterdamse politie werkte. Daar kun je geen contact hebben met criminelen. "Je beschikt over gevoelige informatie, kunt chantabel worden en je hebt problemen met je integriteit."

Schaap onderzoekt wat hij kan doen. Hij vindt ambtenaren met dit soort contacten een "heel slechte zaak" en een "misdaad bevorderende factor". Eenhoorn is het met hem eens. Alle ambtenaren leggen een eed af. Daarbij beloven ze zich aan alle wetten en regels te houden. "Ik vraag me af hoe moeilijk het is na te gaan of dat in de praktijk ook zo is", zegt Eenhoorn.

Brandweercommandant Schaap is al twee jaar bezig met de modernisering van het Amsterdamse brandweerkorps. Oud-burgemeester Van der Laan koos in 2016 bewust voor een politieman om orde op zaken te stellen binnen het korps en meer diversiteit te bewerkstelligen. Hij stuitte op veel weerstand, maar ziet inmiddels dat de cultuur verandert. Hij heeft bijgetekend tot 2022.