Kun je na seks gechanteerd worden? En meer vragen over nieuwe sekswet

Moet je nu steeds om toestemming vragen?

Als je geen nee zegt, betekent dat dus geen ja. Maar wat moet je dan wel afspreken? Zeg je ja tegen seks, hoe expliciet moet je daarin dan zijn? In het voorstel van Grapperhaus staat dat niet in detail uitgelegd. Wel staat er dat het belang om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt, zwaarder zou moeten wegen dan de mogelijkheid dat een dader niet op heeft zitten letten.

Het is ondoenlijk om zeer expliciet toestemming te vragen, denkt Linda Duits. Ze is gespecialiseerd in gender en seksualiteit en verbonden aan de Universiteit Utrecht. "Seks is een proces, waarin je voorkeuren steeds veranderen. Ook je grenzen kunnen tijdens de seks verschuiven", vertelt ze. "Toestemming vooraf is dus waardeloos, want je moet je toestemming kunnen intrekken. Akkoord geven bij iedere stap is niet te doen."

Ze suggereert dat we beter kunnen kijken naar de bdsm-scene en hoe daar met wederzijdse toestemming wordt omgegaan. "In de bdsm-scene is praten over toestemming onderdeel van de cultuur. Grenzen en risico's worden vooraf besproken, en het gebruik van safe words is standaard."