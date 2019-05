Alle seks tegen de wil van de ander binnenkort strafbaar

In Zweden moeten mensen sinds een jaar altijd expliciet toestemming vragen voordat ze met iemand gaan vrijen. Dat gaat Grapperhaus te ver, maar diegene die de seks initieert, krijgt wel een grotere verantwoordelijkheid. Het wordt dus strafbaar als je seks hebt met iemand van wie je weet dat hij of zij niet wil. Maar ook als je had kunnen weten dat de ander niet wil.

Het kabinet wil daarmee aansluiten bij de veranderende opvattingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag. "Gedrag dat in de samenleving sterker wordt afgekeurd dan voorheen, maar waarvoor de strafrechtelijke bescherming op onderdelen tekortschiet."

Daarom wordt ook seksuele intimidatie strafbaar, zowel online als op straat. "Het is niet normaal om vrouwen of mannen op straat te betasten om ze te vernederen of te kwetsen." Mensen moeten zich veilig voelen en ongehinderd zichzelf kunnen zijn, vindt Grapperhaus.

Verdrag van Istanbul

De voorstellen zijn in lijn met het verdrag van Istanbul uit 2016. Daarin staat dat seks zonder wederzijds goedvinden strafbaar moet worden gesteld.

De komende maanden gaat Grapperhaus onderzoeken hoe de nieuwe wetten het best uitgevoerd kunnen worden en wat dat gaat kosten. Waarschijnlijk dient hij het definitieve wetsvoorstel eind dit jaar of begin volgend jaar in.