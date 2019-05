Cateraars: lunch 'in principe vegetarisch' zorgt niet voor veel klachten

"Betutteling", "waanzin", "laat mensen zelf kiezen". Het zijn een paar van de reacties op sociale media op het voorstel van de gemeente Amsterdam om vegetarisch eten de norm te maken bij eigen evenementen. Twee jaar geleden was op het stadhuis in Utrecht zelfs een heuse "bitterballendiscussie". Houdt de kritiek aan als eenmaal geen vlees of vis meer wordt geserveerd?

De keuze van stadskantoor Utrecht om over te stappen naar overwegend vegetarisch voedsel is daar in ieder geval goed ontvangen, zegt een voorlichter van cateringbedrijf Albron. Dat hanteert bij lunches hetzelfde principe als in het voorstel van de gemeente Amsterdam: "De lunches zijn nu vegetarisch, tenzij om vlees of vis wordt gevraagd. We hebben de vraag eigenlijk omgedraaid."

De verandering is in januari 2019 ingevoerd en heeft nauwelijks tot kritiek geleid, zegt Albron. Ook in bedrijfsrestaurants waar alleen maar vegetarisch eten wordt aangeboden, zijn de reacties volgens de cateraar positief. "Er zijn vast wat mensen die nu vaker zelf wat meenemen, maar we horen vooral dat werknemers zich fitter en energieker voelen."

Bitterballengate

In 2017 ontstond bij de gemeente Utrecht nog een discussie over de bittergarnituur op het stadhuis. De Partij voor de Dieren stelde toen voor om bij alle bijeenkomsten van de gemeente voor minimaal de helft vegetarische en veganistische hapjes te serveren. De VVD was daar fel op tegen. De partij vond dat mensen zelf moesten kunnen bepalen wat ze wilden eten.

Niet overal kreeg het plan voldoende steun. Bij de gemeenten Nijmegen en Leeuwarden sneuvelde het voorstel om vegetarisch eten de norm te maken. In Leeuwarden vond het college van B&W vorig jaar dat de keuzevrijheid in het geding was.