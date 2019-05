Evenementen gemeente Amsterdam worden in principe vegetarisch

Evenementen van de gemeente Amsterdam worden in principe vleesloos. Amsterdam zal per 1 januari 2020 alleen nog vis en vlees aanbieden als mensen daar expliciet om vragen. Borrels, recepties, vergaderlunches en andere evenementen worden dus in principe vegetarisch, heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten, melden AT5 en NH Media.

De gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren, maar gezien de grote meerderheid van de collegepartijen in de raad, levert dat zeer waarschijnlijk geen probleem op. Amsterdam wordt dan de eerste gemeente in Nederland die niet meer automatisch vlees en vis aanbiedt.

De Partij voor de Dieren kwam begin dit jaar met het voorstel om slechts op nadrukkelijk verzoek vlees te serveren. Onder het motto Carnivoor? Geeft het door! beoogt de partij het eten van vlees tot een uitzondering te maken. Vlees eten kan leiden tot hart- en vaatziektes en is slecht voor het klimaat, stelt de partij: "het meest milieuvriendelijk geproduceerde vlees blijft zes keer schadelijker voor het klimaat dan bijvoorbeeld erwten".

Zijn er soms vleeseters?

Amsterdam doet vlees en vis niet volledig in de ban, maar maakt ze tot een uitzondering. In plaats van zijn er ook vegetariƫrs?, is het vanaf 1 januari: zijn er soms vleeseters? Waarop vleeseters nadrukkelijk moeten aangeven wat hun wensen zijn.

Het college neemt het voorstel van de Partij voor de Dieren niet helemaal over: helemaal zonder dierlijke vetten - veganistisch, dus ook geen zuivel - gaat een stap te ver, oordelen de wethouders Groot Wassink (Bedrijfsvoering) en Ivens (Dierenwelzijn). Zij kiezen voor de vegetarische variant, waarbij de versnaperingen op feestjes en evenementen van de gemeente dus in principe vlees noch vis zijn.

Nieuw cateringbedrijf

Omdat op 1 januari een nieuw cateringbedrijf begint bij de gemeente Amsterdam, wordt het nieuwe beleid vanaf dan ingevoerd.

Amsterdam is de eerste gemeente die vleeseter bij alle evenementen apart gaat behandelen. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moeten vleeseters bij diners van tevoren hun wensen doorgeven en is plantaardig de norm. Bij de gemeente Utrecht zijn lunches vegetarisch, tot woede van de VVD die sprak over een "bitterballendiscussie".

NOS op 3 maakte vorig jaar rond Kerst een video over de feiten over vlees en vleesvervangers: