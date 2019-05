Iran: productie lichtverrijkt uranium verviervoudigd

Iran heeft zijn uraniumproductie van lichtverrijkt uranium verviervoudigd. Iraanse media schrijven dat op basis van de woordvoerder van de Iraanse atoomorganisatie. Door het opvoeren van de productie zal Iran binnen enkele weken meer uranium produceren dan is toegestaan volgens het nucleaire akkoord met de internationale gemeenschap.

De stap komt niet als een verrassing. Eerder deze maand maakte Iran al bekend dat het deels uit het atoomakkoord stapt, dat vorig jaar eenzijdig werd opgezegd door de Verenigde Staten. In de deal, gesloten in 2015, is afgesproken dat Iran het verrijken van uranium beperkt in ruil voor het opheffen van economische sancties.

Politiek drukmiddel

Iran lijkt het overschrijden van de productiegrens te gebruiken als politiek drukmiddel. Volgens de Iraanse persbureaus is het internationale atoomagentschap IAEA ingelicht en geeft het land het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland tot 7 juli om de Amerikanen over te halen om het nucleaire akkoord om te zetten in een bindend verdrag.

Ook wil Iran de Amerikaanse sancties tegen het land verlicht zien. Lukt dat niet, dan zal Iran zich niet langer houden aan de regels uit dat akkoord. Dat betekent dat de Iraniërs zich ook niet meer willen houden aan het uraniumquotum van 3,67 procent. Uranium onder die verrijkingsgraad kan wel gebruikt worden voor kernenergie, maar niet voor nucleaire wapens.

'Eind van Iran'

De spanningen tussen Iran en Amerika en Amerika's bondgenoten in het Midden Oosten, in het bijzonder Saudi-Arabië, nemen de laatste tijd toe.

Amerikanen brachten al bommenwerpers en oorlogsschepen in stelling. Ook stuurde de VS een raketafweersysteem naar de regio, omdat Iran volgens de VS werkt aan escalerende acties. Begin deze week werden vier olietankers gesaboteerd voor de kust van de Emiraten. Naar verluidt houdt de VS Iran daarvoor verantwoordelijk.

De spanningen gaan gepaard met felle taal en dreigementen. Gisteren dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de vernietiging van Iran. "Als Iran ten strijde wil trekken, dan is dat het officiële einde van Iran", zei hij op Twitter. "Economisch terrorisme en dreigingen van genocide zullen niet het einde betekenen van Iran", was de reactie van Iran.