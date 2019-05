Olietankers 'gesaboteerd' voor kust van Emiraten

De VS heeft schepen in de regio gewaarschuwd dat "Iran of zijn handlangers" het scheepsverkeer in de regio schade kan toebrengen. Zes oorlogsschepen, twee squadrons bommenwerpers, een raketafweersysteem en twee schepen met mariniers zijn in of in de buurt van de Perzische Golf en Arabische Zee geplaatst.

Iran zegt dat goed moet worden uitgezocht wat er met tankers voor de kust van de Emiraten is gebeurd. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken suggereert dat er een samenzwering op touw is gezet. Dat zou dan zijn gebeurd om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook waarschuwt hij voor "avonturisme door buitenlanders".