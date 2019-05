VS stuurt oorlogsschepen richting Iran

De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen naar het Midden-Oosten. Volgens de nationale veiligheidsadviseur John Bolton is het een waarschuwing aan het adres van Iran. Er gaan onder meer vliegdekschepen met bommenwerpers naar het gebied.

De maatregel is bedoeld als antwoord op "een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen", staat in een verklaring van Bolton. De VS is volgens hem niet uit op een oorlog. "Maar we zijn volledig voorbereid om te antwoorden op welke aanval uit Iran dan ook."

Bolton zegt niet wat de precieze aanleiding is voor het besluit, maar de Amerikaans-Iraanse verhoudingen zijn al tijden slecht. Zo heeft president Trump zich teruggetrokken uit het kernwapenakkoord met Teheran.

Verder heeft Trump opnieuw oliesancties ingevoerd en de Iraanse Revolutionaire Garde als terroristische organisatie bestempeld. De Iraniërs hebben op hun beurt gedreigd met afsluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke handelsroute.