Haviken in VS en Iran worden sterker, maar komt een oorlog dichterbij?

Iran staat met de rug tegen de muur. "De economische sancties tegen Iran hebben geleid tot een interne crisis", zegt Roxane Farmanfarmaian, deskundige contemporaine politiek van het Midden-Oosten aan de universiteit van Cambridge. "De leiders van Iran hebben het afgelopen jaar veel geduld opgebracht. Ze hielden zich aan het nucleaire akkoord, ook al stapte Trump eruit. Nu staan ze onder enorme druk om hun noodlijdende volk te laten zien dat ze de belangen van het land kunnen verdedigen."

Vandaar dat de twee experts de oplopende spanningen allebei een serieus gevaar noemen. Farmanfarmaian: "Een van de mogelijke maatregelen die Iran heeft genoemd, is het scheepvaartverkeer via de Straat van Hormuz te beperken. Dat hebben ze weliswaar als uiterste stap genoemd, maar met alle stappen van de afgelopen dagen is de situatie riskanter geworden. De vlam zou zo maar in de pan kunnen slaan."

Toch zal de top van de Revolutionaire Garde het hoofd koel houden, denkt historicus Jafari. "Ze zijn berekenend. Ze weten dat de VS een nieuwe oorlog niet kunnen verkopen. Niet aan het buitenland, maar ook niet aan hun eigen volk."

Wat willen de Amerikanen?

De strategie van de VS in Iran is niet los te zien van de rest van het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid, vindt Farmanfarmaian. "Amerika trekt samen op met Israël en Saudi-Arabië. De Amerikanen hebben jarenlang gemerkt dat het niet lukt om grootscheepse verandering te forceren in het Midden-Oosten. Ze kunnen daar geen democratie uitrollen, en ook niet voor algemene stabiliteit zorgen. Dus hebben ze hun ambities vernauwd, en vallen ze terug op hun twee oudste bondgenootschappen in de regio." En die twee landen, Saudi-Arabië en Israël, zijn gezworen vijanden van het Iraanse regime.