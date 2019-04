IMF: Iran hard getroffen door sancties, torenhoge inflatie

Iraniërs kunnen dit jaar te maken krijgen met een inflatie van zeker 40 procent, als gevolg van de aangescherpte Amerikaanse sancties. Dat is de boodschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn jongste rapport over de economieën in het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

Het IMF waarschuwt dat de Iraanse economie dit jaar met 6 procent kan krimpen. Vorig jaar bedroeg de afname al bijna 4 procent. In de cijfers is nog niet meegerekend dat de VS voor 1 mei aanstuurt op een totale stop van de Iraanse olie-export, verreweg de grootste bron van inkomsten voor het land.

President Trump voerde afgelopen november weer de eerdere sancties in tegen Iran, maar gaf de acht landen die het meest afhankelijk zijn van Iraanse olie tot 1 mei de tijd om de importen af te bouwen. Na die datum mag Iran geen druppel olie meer verkopen, zegt Trump. Hij wil de machthebbers in Teheran hiermee straffen voor wat hij de schending van de atoomafspraken door Iran noemt.

Rial in vrije val

Als dat gebeurt, zal de krimp nog groter uitvallen en de inflatie verder toenemen, verwacht het IMF. De Iraanse rial is al sterk in waarde gedaald, waardoor importen duurder worden en de alledaagse kosten sterk stijgen. Zwartemarkthandelaren betalen 144.000 rial voor een Amerikaanse dollar, terwijl de officiële koers 42.000 rial is.

6 procent minder groei heeft grote invloed op het aantal mensen dat in armoede leeft, op sociale veiligheid en baanverlies, zegt de IMF-directeur van de regio Midden-Oosten en Centraal-Azië.