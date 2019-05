'Deel inhoud containers MSC Zoe wordt nooit teruggevonden'

Lang niet alle spullen die van de MSC Zoe in zee terecht zijn gekomen, zullen worden teruggevonden. Dat zegt kennisinstituut Deltares dat onderzoek doet naar afvalstromen in zeewater.

Het zijn spullen die zich 'verschillend' gedragen, zegt onderzoeker Frank Kleissen tegen RTV Noord. "Sommige materialen zijn heel zwaar en blijven op de bodem liggen." Andere goederen blijven juist drijven of komen in stromingen terecht.

De onderzoeker is ervan overtuigd dat een deel van de containers heel ver is weggedreven. "Het kan heel lang duren voordat zo'n container op de zeebodem terechtkomt. Die zwerft rond onder water. Zelfs in een halve dag is zo'n container al snel een paar kilometer verder." Hij verwacht dat een deel van de lading nooit, of pas over jaren wordt teruggevonden.

342 containers

Het is onduidelijk wat er precies in de 342 containers zat die begin dit jaar overboord sloegen van de MSC Zoe. Rijkwaterstaat geeft daarover geen details vrij, omdat het gaat om bedrijfsinformatie. Die wordt uit concurrentieoverwegingen niet met de buitenwereld gedeeld.

De overboord geslagen spullen kunnen schadelijk zijn voor het zeeleven. Onder meer Wageningen University & Research voert dit jaar in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uit om te zien of en hoe plastic deeltjes worden opgenomen door het zeeleven en waar het plastic terechtkomt.

Opruimactie

Bijna zes maanden na het ongeluk ligt er nog veel rommel in het Waddengebied. Aangezien het broedseizoen begonnen is, kan er niet op grote schaal worden opgeruimd.

Wel worden er nog steeds kleinschalige acties georganiseerd. Afgelopen weekend heeft een groep vrijwilligers een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog opgeruimd. Daar lagen onder meer printplaten en koelkastonderdelen.

"De zeehonden konden daardoor veel minder goed de plaat op", zegt Nienke Dijkstra tegen Omrop Fryslân. "Het is niet prettig om daar met je buik overheen te schuren." Binnenkort worden waarschijnlijk meer van dit soort kleine opruimacties georganiseerd. "We kiezen bewust voor klein groepjes, zodat we de broedvogels zo weinig mogelijk storen."