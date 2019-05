Rijkswaterstaat deelt details over lading MSC Zoe niet

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat rederij MSC wel bereid was om meer informatie te geven over de inhoud van de containers, maar dat containervoerder Maersk dat uit concurrentieoverwegingen weigerde te doen. Een van de bedrijven die containers op het schip hadden staan, toonde zich fel gekant tegen openbaarmaking.

Na veel getouwtrek is gedetailleerde informatie aan Rijkswaterstaat gegeven. Maar Rijkswaterstaat weigert die informatie openbaar te maken ondanks het Wob-beroep: "De bij de MSC Zoe betrokken vervoerders hebben informatie over de containers verstrekt ten behoeve van de bergingswerkzaamheden. Zij hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de informatie wordt verstrekt in het vertrouwen dat deze niet met derden wordt gedeeld", aldus Rijkswaterstaat bij RTV Noord.

Bizar

"We hebben allemaal kunnen zien dat er IKEA-spullen aan boord waren. Of motoronderdelen. Maar waar bestaan die dan precies uit? We weten nu wel meer. Maar productomschrijvingen ontbreken nog steeds, ook al hebben natuur- en milieuorganisaties daar wel op aangedrongen", zegt RTV-Noord verslaggever Goos de Boer. Hij wijst erop dat over de containers die op Nieuwjaarsdag aan boord zijn blijven staan, nóg minder bekend is. Zo staat bij honderden containers 'chemical products, nos' (not otherwise specified, red) vermeld.

Gevolg is dat veel vraagtekens blijven bestaan over de exacte inhoud van de containers. Het is de vraag of de Tweede Kamer daar genoegen meeneemt. Tijdens een hoorzitting in Den Haag, ruim een maand geleden, sprak een aantal politici schande van de geheimzinnigheid. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk noemde het "bizar" dat de informatie niet openbaar wordt gemaakt. Zijn GroenLinks-collega Suzanne Kröger noemde het "verbijsterend", Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren "schandelijk en onbestaanbaar".

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de nasleep van het ongeluk met de MSC Zoe.