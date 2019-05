CDA-leider Buma wordt burgemeester van Leeuwarden

CDA-leider Sybrand Buma verruilt de Haagse politiek voor het burgemeesterschap in Leeuwarden. De gemeenteraad draagt hem aan het kabinet voor, na een voorstel van de vertrouwenscommissie.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie zei dat Buma uitstekend past in de profielschets. "Hij is in staat het boegbeeld van Leeuwarden te worden. Hij beschikt over een groot nationaal en internationaal netwerk en wortels in onze provincie en hij spreekt Fries. Hij zal snel op alle niveaus met alle inwoners van Leeuwarden in gesprek kunnen."

Het was bijna een publiek geheim dat Buma naar de functie had gesolliciteerd. De benoeming door de Kroon is een formaliteit. Buma volgt dan de PvdA'er Ferd Crone op die naar de Eerste Kamer vertrekt.