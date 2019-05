Getuigen in zaak-Poch: uitlevering was absurd, misdadig en bizar

Drie piloten van Transavia die belastende verklaringen hebben afgelegd tegen de Argentijns-Nederlandse gezagvoerder Julio Poch, noemen de gang van zaken rond het proces tegen hem "misdadig", "absurd" en "bizar". In het programma Argos op NPO Radio 1, dat om 14.00 uur wordt uitgezonden, zeggen ze dat ze als bliksemafleider zijn gebruikt door de openbaar aanklagers in Argentinië en Nederland.

Julio Poch werd in 2009 op Argentijns verzoek opgepakt op de luchthaven van Valencia, vlak voordat hij met pensioen zou gaan. De Argentijnen verdachten hem van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten tijdens het militaire regime in de jaren 70. Poch werd opgepakt met hulp van Nederland, dat de vluchtgegevens van Poch als Transavia-piloot verstrekte aan Spanje. Daarna werd hij door de Spanjaarden uitgeleverd aan Argentinië. Na acht jaar in voorarrest werd hij vrijgesproken.

Tegen Poch getuigden Transavia-piloten Edwin Reijnoudt Brouwer, Jeroen Wiedenhoff en Tim Weert. De gezagvoerder sprak in 2003 op Bali met collega's over de junta-jaren in zijn land. Toen de moord op politieke tegenstanders ter sprake kwam, zou hij hebben gezegd: "We gooiden hen in zee." Zijn collega's waren ervan overtuigd dat hij met 'we' ook zichzelf bedoelde.

Druk op de schouders

In Argos zeggen de piloten dat ze nog steeds achter hun besluit staan om te getuigen. Maar, zo zeggen ze in het radioprogramma, de manier waarop het onderzoek verliep, de manier waarop Poch werd uitgeleverd en de manier waarop het proces is gevoerd, rammelde aan alle kanten. Volgens Wiedenhoff zijn belangrijke vragen over Poch tijdens het verhoor niet goed begrepen.

Zo staat in het getuigenverslag van Wiedenhoff volgens Argos dat Poch betrokken was bij de ESMA, een marineschool die eind jaren 70 fungeerde als martelcentrum voor de junta. Wiedenhoff zegt dat hij nooit het woord ESMA heeft gebruikt. De piloten zijn ook boos dat zij in de media werden gezien als aanklager, in plaats van politie en justitie. "Achteraf voel ik mezelf een bliksemafleider van de instanties die echt verantwoordelijk zijn", zegt Weert. "Ze hebben ons gewoon laten bungelen."