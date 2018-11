'Julio Poch eist 5 miljoen van staat en wil ministers horen'

De voormalige Transavia-piloot Julio Poch eist zo'n 5 miljoen euro van de Nederlandse staat vanwege zijn uitlevering aan Argentiniƫ. Ook wil hij een voorlopig getuigenverhoor van vijf oud-ministers, melden NRC en De Telegraaf.

Poch wil oud-premier Jan-Peter Balkenende, de oud-ministers van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en Uri Rosenthal en Ernst Hirsch Ballin en Ivo Opstelten van Justitie horen over hun rol in zijn zaak. Advocaat Geert-Jan Knoops zegt in de kranten dat hij voldoende aanwijzingen heeft dat de bewindslieden zich met de zaak hebben bemoeid.

Vrijspraak

De Argentijns-Nederlandse Poch werd vorig jaar door de Argentijnse rechter vrijgesproken van deelname aan dodenvluchten tijdens de militaire junta, eind jaren 70. De arrestatie en uitlevering van Poch gebeurden in 2009 met hulp van Nederland.

Eerder deze week wees minister van Justitie Grapperhaus een schadeclaim van Poch van de hand. Hij zag geen aanleiding om aansprakelijkheid te erkennen. De hoogte van het bedrag was toen nog niet bekend.