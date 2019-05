OM opnieuw in de fout met foto's kroongetuige

Kroongetuige Tony de G. (34) is een troef van het OM in de zaak tegen Caloh Wagoh-kopstukken Greg R. en Delano R. Zij werden in november opgepakt en stonden in maart voor het eerst voor de rechter. Het OM verdenkt hen van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties: de moord op de 30-jarige Jaïr Wessels in Breukelen en de moord op de 41-jarige Zeki Yumusak in Rotterdam, beide in juli 2017.

De liquidaties zouden door leden van de motorclub in opdracht van drugscriminelen zijn uitgevoerd. Tony de G. wordt verdacht van de liquidatie van Wessels. Met hem heeft het OM een kroongetuigendeal gesloten.

Nabil B.

Vorige maand verspreidde het OM een foto van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieonderzoek-Marengo, gericht op de voortvluchtige Ridouan T. en andere verdachten. Ook deze foto belandde in het strafdossier en kwam zo bij elf verdachten in deze zaak terecht.

B. zit in een getuigenbeschermingsprogramma. Zijn broer is doodgeschoten, vrijwel zeker omdat Nabil B. belastende verklaringen over T. en zijn bende heeft afgelegd.