Verklaringen kroongetuige Caloh Wagoh blijven geheim

Het Openbaar Ministerie wil de verklaringen nog niet vrijgeven die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd in de zaak tegen motorclub Caloh Wagoh over onder meer liquidaties in de onderwereld. Volgens het OM zou dat lopende onderzoeken schaden en tot ernstige veiligheidsrisico's leiden voor getuigen en verdachten, van wie een aantal nog niet is aangehouden.

De verklaringen van de kroongetuige worden door het OM ingezet tegen de 70-jarige Greg R. en de 48-jarige Delano R. Zij werden in november opgepakt bij een grote actie tegen de motorclub en staan vandaag voor het eerst voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie verdenkt de leiders van de club van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties. De officier van justitie omschrijft de verdachten als 'makelaars in moorden'.

Wessels en Yumusak

Het gaat om de moord op de 30-jarige Jaïr Wessels in Breukelen en de moord op de 41-jarige Zeki Yumusak in Rotterdam, beide in juli 2017. De liquidaties zouden door leden van de motorclub in opdracht van drugscriminelen zijn uitgevoerd. Met een van de uitvoerders, De G., heeft het OM een kroongetuigendeal gesloten.

De advocaten van de twee verdachten hebben niet alleen gevraagd om de verklaringen van de kroongetuige, die in een kluis bij het OM liggen, maar ook om hem te verhoren. Dat laatste is volgens justitie pas mogelijk als de overeenkomst met De G. aan het dossier is toegevoegd. Volgens de officier van justitie zal dat waarschijnlijk pas eind dit jaar gebeuren.

Het OM wilde ook niet reageren op de vraag van de advocaat van Greg R. of kroongetuige De G. in Rotterdam Yumusak heeft doodgeschoten.